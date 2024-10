BIONDI PRESIDENTE ANCI ABRUZZO: LIRIS, “ESPERIENZA E IMPEGNO PREZIOSI PER IL FUTURO DELLA REGIONE”

ROMA – “Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al neo eletto presidente Pierluigi Biondi, l’amico di sempre, certo che saprà rappresentare al meglio le esigenze dei comuni abruzzesi e promuovere una collaborazione sempre più proficua tra le amministrazioni locali. La sua esperienza e il suo impegno per L’Aquila saranno preziosi per il futuro della nostra regione”.

Così, in una nota, il senatore aquilano di Fratelli d’Italia Guido Liris che ha inoltre voluto esprimere un caloroso ringraziamento al presidente uscente, il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, per il lavoro svolto negli anni alla guida di Anci Abruzzo: “Desidero ringraziare Gianguido D’Alberto per la passione e la dedizione con cui ha lavorato al servizio delle autonomie locali e per il progresso delle nostre comunità.”

“Con Pierluigi Biondi alla guida di Anci Abruzzo, sono certo che il nostro territorio potrà affrontare al meglio le sfide future, rafforzando il dialogo tra istituzioni e cittadini”, conclude Liris.