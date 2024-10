BIONDI PRESIDENTE ANCI: GREGORI (FDI), “SAPRA’ RAPPRESENTARE CON COMPETENZA TUTTI I SINDACI”

L’AQUILA – “A nome di tutto il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, esprimo grande soddisfazione per questo importante riconoscimento a Pierluigi Biondi. Siamo certi che saprà rappresentare con competenza e determinazione i comuni e i sindaci, in particolare quelli della provincia dell’Aquila, diventando un punto di riferimento saldo e autorevole”.

Così, in una nota, il coordinatore di Fratelli d’Italia per la provincia dell’Aquila Claudio Gregori, esprime le sue congratulazioni al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, per l’elezione a presidente di Anci Abruzzo (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

“Auguriamo al neo presidente buon lavoro per le sfide future, certi che il suo impegno porterà grandi benefici alla nostra comunità”, conclude Gregori.