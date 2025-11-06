BIRRE ARTIGIANALI: D’INCECCO, “PRODUZIONE IN FORTE CRESCITA IN ABRUZZO”

PESCARA – “Torniamo con questa terza edizione a celebrare e ad accendere i riflettori su un prodotto che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita anche in Abruzzo, che ha dato la possibilità anche a piccoli agricoltori, quasi sempre giovani, di affermarsi sul mercato italiano ed estero, facendo incetta di premi e riconoscimenti, a conferma della qualità e originalità della nostra birra artigianale”.

Così il presidente della prima commissione Bilancio e capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, durante la presentazione dell’evento all’Enoteca Regionale d’Abruzzo di Pescara.

D’Incecco è il primo firmatario della legge regionale 15 marzo 2021, n. 5, per la valorizzazione delle birre artigianali d’Abruzzo.

“Si tratta di un evento che vedrà la partecipazione, come nelle altre edizioni – ha aggiunto – di buyers internazionali, e che ha visto l’aumento dei birrifici presenti, aspetto importante per fare squadra, conoscersi e condividere strategie”.

“Noi – ha sottolineato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, nel corso del suo intervento – come tutti sanno oramai, siamo bravi a fare il vino, con un rapporto qualità-prezzo unico, ma da qualche anno abbiamo cominciato a produrre anche birre straordinarie, grazie alla nostra acqua, alla qualità ambientale dei nostri terreni, alle materie prime, e pure grazie alla creatività e competenza dei nostri mastri birrai”.

I dodici birrifici che parteciperanno alla manifestazione sono Beer Park, Nabò, Birrificio Golden Rose, Società agricola M.A.L.A.M. di De Luca SS, Birrificio Maiella, Delphinbeer di Giuseppe Villani, Hopera di Marrone Antonella, Agricola Marsos birra srl, La Mauritiana Di Baldassarre Maria Grazia, azienda agricola Di Marco Michelina, Società agricola montana S.S., Società agricola MAPS di Pagliara Marco & C. Per quanto riguarda i food truck, saranno presenti Lo Stuzzu de Lu Re, L’isola del gusto di Terramano Ilaria, Cotto e mangiato Sas, Magn e zitt, Ditta ind. di Sara Di Girolamo.

Saranno previsti momenti istituzionali, convegni tematici e momenti formativi organizzati in collaborazione con istituti alberghieri e agrari abruzzesi.

Verranno inoltre proposte iniziative con finalità di intrattenimento e attrattive, tutte pensate per esaltare e diffondere e le caratteristiche e le peculiarità della birra artigianale abruzzese, insieme a masterclass specializzate per approfondire le tecniche di produzione e degustazione. Verranno organizzati incontri B2B con importatori e distributori nazionali e internazionali, volti a facilitare nuove opportunità di business e sostenere la produzione locale. L

e giornate, inoltre, saranno accompagnate dalle esibizioni e performance di gruppi ed artisti che porteranno sul palco generi diversi, con concerti e dj set, anche fino a tarda sera, di alcuni dei principali protagonisti del panorama musicale locale come “Scena muta” (Leo Cagnetta, Lucio Ciampagna, Ivan Tinari, Flavio De Carolis); “Kom-Vasco Tribute band” (Mirco Salermi, Nico Sboro, Emiliano Sabatini, Agostino Balice, Mario Colasante, Luca D’Orazio, Giorgia Salerni); “Radio Supernova” (Alessandro Biancucci, Alessio Pulsoni, Giuseppe Martinelli Fabio Mosca). E ancora i dj set di dj Andrea, Mattia Veneruso, Smoothies.