PESCARA – “Nel tempo abbiamo costruito una solida squadra per promuovere il marchio Abruzzo nel mondo, uno sforzo corale per valorizzare la nostra terra attraverso prodotti di eccellenza, la birra è uno di questi: insieme alla produzione cresce anche la qualità, ormai riconosciuta a livello internazionale, segno che stiamo viaggiando nella giusta direzione”.

Lo ha detto il vicepresidente della Giunta regionale, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, nel corso dell’inaugurazione della terza edizione del “Festival delle Birre d’Abruzzo”, in programma da oggi, venerdì 14, fino a domenica 16 novembre nell’area ex Cofa a Pescara.

Al taglio del nastro presenti, oltre a Imprudente, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Vincenzo D’Incecco, l’assessore comunale Adelchi Sulpizio, il direttore generale dell’Arap, Antonio Morgante.

L’evento è promosso dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e organizzato in collaborazione con l’Arap, l’Azienda Regionale delle Attività Produttive, nel ruolo di braccio operativo.

Il presidente Marsilio ha aggiunto: “Il Festival delle Birre d’Abruzzo rappresenta una straordinaria vetrina per il nostro territorio, unisce la qualità delle nostre produzioni artigianali alla forza della nostra identità. Sostenere eventi come questo significa valorizzare le eccellenze locali e creare nuove opportunità per i produttori abruzzesi”.

Ha detto D’Incecco, primo firmatario della legge regionale 15 marzo 2021, n. 5, per la valorizzazione e la produzione birraia artigianale: “È ufficialmente aperta la terza edizione del Festival delle Birre d’Abruzzo, saranno tre giorni intensi, ricchi di eventi, incontri con buyers internazionali e momenti di divertimento, all’insegna della promozione di un prodotto che valorizzeremo nel migliore dei modi”.

I dodici birrifici che parteciperanno alla manifestazione sono Beer Park, Nabò, Birrificio Golden Rose, Società agricola M.A.L.A.M. di De Luca SS, Birrificio Maiella, Delphinbeer di Giuseppe Villani, Hopera di Marrone Antonella, Agricola Marsos birra srl, La Mauritiana Di Baldassarre Maria Grazia, azienda agricola Di Marco Michelina, Società agricola montana S.S., Società agricola MAPS di Pagliara Marco & C. Per quanto riguarda i food truck, saranno presenti Lo Stuzzu de Lu Re, L’isola del gusto di Terramano Ilaria, Cotto e mangiato Sas, Magn e zitt, Ditta ind. di Sara Di Girolamo.

All’evento sono previsti momenti istituzionali, convegni tematici e momenti formativi organizzati in collaborazione con istituti alberghieri e agrari abruzzesi. Verranno inoltre proposte iniziative con finalità di intrattenimento e attrattive, tutte pensate per esaltare e diffondere e le caratteristiche e le peculiarità della birra artigianale abruzzese, insieme a masterclass specializzate per approfondire le tecniche di produzione e degustazione. Verranno organizzati incontri B2B con importatori e distributori nazionali e internazionali, volti a facilitare nuove opportunità di business e sostenere la produzione locale.

Non solo promozione, anche tanta musica ad allietare le giornate e le serate del Festival, con l’esibizione di alcuni dei più conosciuti artisti locali che porteranno sul palco generi diversi, con concerti e dj set, anche fino a tarda sera.

Sul palco “Scena muta” (Leo Cagnetta, Lucio Ciampagna, Ivan Tinari, Flavio De Carolis); “Kom-Vasco Tribute band” (Mirco Salermi, Nico Sboro, Emiliano Sabatini, Agostino Balice, Mario Colasante, Luca D’Orazio, Giorgia Salerni); “Radio Supernova” (Alessandro Biancucci, Alessio Pulsoni, Giuseppe Martinelli, Fabio Mosca). E ancora i dj set di dj Andrea, Mattia Veneruso, Smoothies.

IL PROGRAMMA

15 NOVEMBRE

11 Apertura stand

12.30 Masterclass

16-18.45 Accompagnamento musicale dj Vincenzo e Sofia Marinelli

18.30-19.30 Masterclass

19-21 Balli e musica country con “West family”

21.30 Concerto Kom-Vasco Tribute band

00:00-02:00 Dj set Mattia Veneruso

16 NOVEMBRE

10-13 Attività B2B

14-16 Attività B2B

17 Apertura stand

17.30-20.30 Dj set Smoothies

21.30-23.30 Radio Supernova-Bit Electric Set