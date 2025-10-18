BISCOTTI SOLIDALI E MEDICI SENZA FRONTIERE, FINE SETTIMANA DI GENEROSITÀ ALL’AQUILA E A PESCARA

L’AQUILA -Un fine settimana all’insegna della solidarietà arriva in Abruzzo con l’iniziativa nazionale “Biscotti senza frontiere”, promossa da Barilla insieme a Medici Senza Frontiere per sostenere il Fondo Emergenze e i progetti umanitari della storica organizzazione internazionale.

Sabato e domenica, dalle 9 alle 18, i volontari saranno presenti a L’Aquila, nel centro storico all’altezza dei Quattro Cantoni, e a Pescara, in Piazza Sacro Cuore, per offrire i biscotti solidali Grancereale in cambio di una donazione minima di 15 euro.

In tutta Italia sono circa 150 le piazze coinvolte, distribuite in 92 città e 20 regioni, con 60mila confezioni di biscotti e circa 2mila volontari mobilitati per l’occasione. Ogni donazione darà diritto a una latta in edizione limitata, contenente una confezione di Grancereale classico, al cioccolato o alla frutta, decorata con un’illustrazione che richiama l’arrivo degli aiuti umanitari nei campi d’emergenza.

L’iniziativa, che unisce gusto e impegno civile, vuole sensibilizzare i cittadini sull’importanza del sostegno a chi opera ogni giorno nei luoghi più difficili del pianeta. “Da sempre Grancereale promuove la gioia e l’emozione della natura”, ha dichiarato Andrea Capano, Brand Manager del marchio, “e con questo gesto verso Medici Senza Frontiere aggiungiamo al piacere del gusto il valore concreto della solidarietà”.

Da oltre cinquant’anni Medici Senza Frontiere porta cure e assistenza in oltre settanta Paesi, intervenendo in situazioni di guerra, epidemie e crisi umanitarie, con circa 65mila operatori e oltre dodici milioni di visite mediche ogni anno.