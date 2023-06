BISENTI SI AGGIUDICA IL PREMIO “PICCOLO COMUNE AMICO” PROGETTO REALIZZATO DAL CODACONS

TERAMO – Il Comune di Bisenti (Te) vince il premio “Piccolo Comune Amico”, progetto realizzato dal Codacons – in collaborazione con Coldiretti, Aci, Anci, Enac, Symbola, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem e il patrocinio del Ministero delle imprese e del Made in Italy – per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5mila abitanti.

Il Comune di Bisenti è risultato vincitore per le eccellenze nella sezione “Agroalimentare” grazie ai “Maccheroni alla mulinara”, lunghissimi maccheroni fatti a mano ed introdotti nella tavola di Roberto d’Angiò re di Napoli intorno al 1340 dal medico teramano Bartolomeo da Bisenti. La preparazione dei maccheroni richiede tantissime forze: si racconta che le donne del Paese si riunivano intorno al tavolo e iniziavano a lavorare la pasta a forma di ciambella e poi di anello sempre più grande, con uno spessore maggiore rispetto a quello dei classici maccheroni come a realizzare una collana lunga e sottile che poi si mette a cuocere in una pentola ampia. Ad oggi questi maccheroni, oltre ad essere conosciuti in Abruzzo e parte dell’Italia, sono apprezzati anche all’estero.

Il 12 luglio alle ore 9:30 si terrà a Roma presso il Palazzo Rospigliosi la premiazione finale di tutti i comuni vincitori del premio “Piccolo comune amico” che, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una Mappa interattiva, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.