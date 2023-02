BIT: C’E’ ANCHE LA LANCIANESE COLANERO, CAMPIONESSA APNEA DISABILI

MILANO – Abruzzo in evidenza alla Bit di Milano non solo grazie alle sue bellezze paesaggistiche, ma anche per lo sport.

In questo caso il riferimento è all’atleta lancianese Ilenia Colanero, campionessa del mondo di apnea per disabili, che sarà nuovamente alla guida, insieme a Fabrizio Pagani, campione del mondo in apnea per disabili, e Stefano Makula, pluricampione del mondo, normodotato, di ‘DisabilidAmare’, il format della Gianfaby che porta in acqua un gruppo di 15 ragazzi e ragazze disabili insegnando acquaticità, tecniche di respirazione e apnea.

Alla Bit il Comune di Castellammare del Golfo (Trapani) ha presentato il progetto che si terrà tra il 18 e il 21 maggio 2023 in collaborazione con la Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), la Guardia Costiera e la Rai.

“È un onore per me – ha detto Ilenia Colanero – tornare tra Castellammare e Scopello, portare il ‘mio’ Abruzzo in Sicilia. I miei record, gli sforzi fisici e gli allenamenti servono a poco se non sono seguiti dal travaso di competenze verso chi, disabile o no, ha voglia di raggiungere in acqua nuovi traguardi. Sarò emozionata e al tempo stesso concreta con la certezza di tornare a casa con un meraviglioso bagaglio di emozioni”.