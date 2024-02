BIT DI MILANO: LANCIA, “GRANDE INTERESSE PER CANDIDATURA DELL’AQUILA A CAPITALE DELLA CULTURA”

L’AQUILA – “Anche quest’anno con entusiasmo L’Aquila partecipa alla Bit di Milano. In questa edizione abbiamo raccontato di questa volata finale per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2026, proprio dallo stand della Regione Abruzzo che sostiene la nostra città, promotrice del dossier ‘L’Aquila città multiverso’. Un viaggio in cui al nostro fianco ci sono anche il Comune Rieti e gli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016”.

Lo ha dichiarato l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, a margine del panel dedicato al capoluogo d’Abruzzo alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

“Ho riscontrato grande interesse – ha aggiunto l’assessore che ha visitato anche lo stand Enit – per la nostra città da parte di stampa specializzata e degli operatori del settore, raccogliendo entusiasmo e proposte. Possiamo lavorare tutti insieme a una strategia di sviluppo delle aree interne, col comparto turistico più che mai strategico e vivo”.