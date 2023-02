BIT DI MILANO: SANTE MARIE PROTAGONISTA CON OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO

L’AQUILA – Il Cammino dei briganti, la riserva naturale grotte di Luppa, il museo del brigantaggio e dell’unità d’Italia e il percorso tra i murales del centro storico di Sante Marie in mostra alla Bit di Milano.

Il Comune di Sante Marie, grazie alla cooperativa di comunità “Sette borghi” e alla collaborazione della Dmc Marsica Terrextra, ha avuto la possibilità di mettere in vetrina le proprie bellezze alla borsa internazionale del turismo che si è svolta a Milano dal 12 al 14 febbraio. All’interno del padiglione Abruzzo Alessandro Tolli, in rappresentanza della cooperativa di comunità, ha distribuito il materiale informativo e fotografico su Sante Marie e ha spiegato ai visitatori i percorsi e le attrazioni presenti sul territorio.

“Essere presenti alla borsa internazionale del turismo è stata per Sante Marie e per tutta la nostra zona un’ottima opportunità”, ha spiegato il primo cittadino, Lorenzo Berardinetti, “il nostro comune, grazie in primis al Cammino dei briganti, ma anche alla riserva e agli eventi come la cicloturistica della castagna, sta richiamando sempre più visitatori non solo dall’Italia, ma anche dall’estero. Alla bit la cooperativa di comunità, rappresentata da Tolli che ringrazio, ha avuto modo di mostrare ancora meglio tutto ciò che il nostro territorio può offrire. Abbiamo già diverse prenotazioni per marzo e aprile, siamo certi che con la Bit, visto il buon riscontro, se ne aggiungeranno altre”.