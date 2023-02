BIT DI VICENZA: CAMPLI PROMUOVE L’INDULGENZA PLENARIA PER I 250 ANNI DEL SANTUARIO DELLA SCALA SANTA

CAMPLI – Campli e L’Aquila condividono la promozione di alcuni luoghi di culto dell’Abruzzo. L’Aquila ha la basilica di Collemaggio con la Perdonanza Celestina, Campli con il Santuario della Scala Santa e il Santuario dell’Immacolata. Entrambi godono del privilegio dell’indulgenza plenaria, la remissione dei peccati che la Chiesa concede ai fedeli purché confessati e pentiti sinceramente. E, infatti, i due Comuni sono alla Bit del turismo religioso di Vicenza con loro stand dove c’è stata la visita gradita del sindaco del capoluogo di regione,

A Campli in occasione del 250esimo anniversario dell’istituzione del Santuario della Scala Santa ( 1772- 2022) i pellegrini che saliranno in ginocchio in preghiera i 28 gradini in legno d’ulivo potranno lucrare di indulgenza plenaria tutti i giorni dell’anno fino al 6 Maggio 2023. L’incontro ed il confronto con realtà Nazionali ed Internazionali e della nostra regione rappresentano per Campli nuove opportunità di crescita e promozione.