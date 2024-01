BIT MILANO 2024: PUBBLICATO AVVISO SELEZIONE OPERATORI TURISTICI ABRUZZESI

L’AQUILA – Il Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva – DPH001 della Regione Abruzzo, ha approvato l’Avviso per la selezione degli operatori turistici abruzzesi interessati a partecipare alla manifestazione fieristica BIT- Borsa Internazionale del Turismo che si svolgerà a Milano dal 4 al 6 febbraio, in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti – Pescara e la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia (Qui il link).

Saranno raccolte le manifestazioni di interesse degli operatori turistici operanti nei settori dell’accoglienza, della mobilità e del turismo esperienziale in Abruzzo che intendono partecipare nello stand che sarà allestito dal Dipartimento.

Bit è la fiera Internazionale del turismo in Italia che mette in connessione il mondo dei professionisti del settore. Un grande supporto per l’industria turistica nel mondo. Trattandosi di manifestazione fieristica B2B, in cui è prevista la partecipazione dei co-espositori, agli operatori turistici sarà destinata un’apposita area con postazioni di lavoro identificate con Company Name e/o Logo Aziendale per gestire appuntamenti e incontri commerciali con i buyer nazionali e internazionali.

Come si legge nell’avviso, sono 34 i posti disponibili e al netto delle spese che sostiene direttamente la Regione Abruzzo per la partecipazione alla fiera in parola, qualificabili come spese di promozione istituzionali, la quota che, ai sensi del Regolamento de minimis, costituisce il contributo pubblico per la partecipazione di ciascun operatore turistico ammonta a 1.175 euro, corrispondenti forfettariamente al costo di 4 metri quadrati di spazio espositivo.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate alla Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo – Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva DPH001 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo [email protected] indicando nell’oggetto “Avviso BIT Milano 2024 – Nome operatore turistico” entro il 10 gennaio 2024.