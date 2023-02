PESCARA – -“Sarà momento di grande visibilità per la regione oltre che per l’indotto dell’imprenditoria, la crono sulla Costa dei Trabocchi, uno degli angoli più belli dell’Abruzzo, ha potenzialmente 80 milioni di spettatori”. Lo ha detto Daniele D’Amario, assessore al turismo dell’Abruzzo che ospiterà la partenza del Giro d’Italia 2023.

La manifestazione ciclistica più amata dagli italiani, organizzato da Rcs Sport, prenderà infatti il via il 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi per concludersi il 28 maggio in quel di Roma. “Ci saranno anche altre tappe oltre al fantastico arrivo in montagna sul Gran Sasso – ha aggiunto l’assessore oggi alla Bit di Milano – . Sappiamo che bisogna investire anche sui grandi eventi per rendere visibile il proprio territorio”. Per quanto riguarda le previsioni turistiche per la prossima estate D’Amario ha detto che i dati sono molto incoraggianti”.

“Abruzzo, che bella sorpresa! Abruzzo c’è molto più di quello che immagini”: questo il nuovo brand per promuovere la stagione estiva ed invernale presentato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, assieme al piano di promozione turistica 2023 che ha come obiettivo quello di porre l’attenzione sull’offerta variegata, multiforme ed ecosostenibile della destinazione e che trova nella sinergia con gli operatori del territorio la chiave di volta.

Alla manifestazione, organizzata da Fiera Milano sin dal 1980, tra le più prestigiose del panorama internazionale in fatto di promozione e cultura dei territori, partecipano ogni anno migliaia di operatori turistici e viaggiatori di tutto il mondo. Allestito dalla Regione Abruzzo, uno spazio espositivo, di oltre 360 metri quadrati, con la collaborazione delle due Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso L’Aquila-Teramo.

Ed oggi nello stand della Regione va in scena la presentazione dell’evento: “Giro d’Italia 2023: la Grande Partenza dall’Abruzzo”, con la regione protagonista della manifestazione ciclistica più amata dagli italiani. Il Giro d’Italia, organizzato da Rcs Sport, partirà il 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi per concludersi il 28 maggio in quel di Roma.

La Regione Abruzzo ospiterà la Grande Partenza del Giro d’Italia per la seconda volta nella sua storia a 22 anni di distanza dall’unico precedente.

Nello stand dell’Abruzzo anche Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia e il due volte campione del mondo e vincitore del Giro d’Italia nel 1990, Gianni Bugno.

Si è svolto poi il convegno, “Siti e patrimoni Unesco, per uno sviluppo sostenibile dei territori di Chieti e di Pescara”, organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara.

A seguire doppio appuntamento dedicato alle due ruote organizzato da Legambiente: il primo, “Art Bike & Run”, il secondo (dalle 13) “CicloAppennina Green Fondo MISURA – Nel cuore dell’Abruzzo la cicloturistica più green d’Italia”.

Infine l’iniziativa organizzata dall’Area Marina Protetta Torre di Cerrano dal titolo “Turismo sostenibile e aree protette: l’esperienza di Torre Cerrano dalla CETS al LIFE Delfi”. Alle ore 14 presentazione dell’iniziativa “Abruzzo Attrattivo 2023” a cura della Confesercenti Abruzzo.

Alle 15:30 chiusura delle manifestazioni affidata al Comune di Pescara con la presentazione dell’iniziativa “Vivi Pescara, ogni stagione è quella giusta”.

Le attività del Piano di Promozione 2023 presentato ieri ruotano intorno alla nuova campagna, il cui concept nasce dallo stupore che il visitatore ritrova esplorando la regione Abruzzo: un territorio che va oltre le aspettative. Su questo è stato sviluppato il nuovo brand e il nuovo logo che incarna il punto esclamativo con gli elementi di caratterizzazione del mare e della montagna oltre alla zampa dell’orso, icona della Regione.

Dal nuovo brand prende ispirazione la nuova campagna “Abruzzo, che bella sorpresa. Abruzzo c’è molto più di quello che immagini” per promuovere la stagione estiva ed invernale che sarà rivolta a diversi target per fasce d’età e interessi.

Anche il materiale below the line a partire dalla guida, con richiamo costante tramite QRcode al sito www.abruzzoturismo.it, è stato ripensato per favorire la conoscenza verso il pubblico di una regione ricca in termini paesaggistici, di chiavi tematiche ed esperienze.

La Regione Abruzzo, forte dei risultati raccolti e delle stime positive, conferma nel 2023 la sua presenza alle più importanti fiere di settore.

Oltre alla BIT, sarà presente alla BMT di Napoli (16-18 marzo) e al TTG di Rimini (11-13 ottobre).

Nel corso dell’anno la Regione Abruzzo rinnova inoltre la grande collaborazione con ENIT partecipando con entusiasmo a fiere ed eventi sui mercati internazionali tra cui la prossima ITB di Berlino (7-9 marzo) e il WTM di Londra (6-8 novembre).

Con l’obiettivo di approcciare nuovi target di domanda e allargare la percezione del consumatore e, capitalizzando sui nuovi trend del turismo come quello outdoor, esperienziale e del cicloturismo, la Regione Abruzzo nel 2023 parteciperà anche a fiere tematiche dedicate al grande pubblico come la Fiera del Cicloturismo di Bologna (1-2 aprile), EXPO BeActive di Vicenza (5-7 maggio), il Salone del Camper di Parma (9-17 settembre) e l’Italian Bike Festival di Misano (15-17 settembre) per citarne alcune.

Per una promozione sempre più condivisa, in questi eventi saranno presenti i partner locali coinvolti dalla Regione. A BIT 2023, per la prima volta in assoluto partecipano 34 operatori tra DMC, Associazioni di albergatori e hotel individuali, operatori del turismo esperienziale specializzati in food, turismo all’aria aperta, wedding.

“Una vetrina importante per la promozione turistica del nostro territorio sia in Italia che all’estero”, così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e l’assessore comunale al Turismo, Ersilia Lancia commentano la presenza dell’Aquila e del suo territorio alla Borsa Internazionale del Turismo 2023 di Milano, in programma da oggi al 14 febbraio.

Lo spazio espositivo della Regione Abruzzo ospita anche il Comune dell’Aquila e l’assessorato al Turismo dell’ente per la proiezione di video emozionali sull’Aquila e le sue bellezze, dalla montagna ai borghi, dal centro storico alla Perdonanza, insieme a materiali informativi.

L’Aquila, inoltre, partecipa per la prima volta alla Borsa del Turismo religioso internazionale, in programma da oggi al 15 febbraio a Vicenza nell’ambito di Koinè – International Exhibition for the Religious World, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale italiana.

“Ringraziamo la Regione Abruzzo – spiegano Biondi e Lancia – per l’ottimo lavoro di squadra volto a lanciare un pacchetto complessivo che vede protagonista la città capoluogo in ragione della storia e delle peculiarità che la caratterizzano. Due occasioni straordinarie, la Bit di Milano e la Borsa Internazionale del turismo religioso di Vicenza, di crescita e di sviluppo”.