BIT MILANO: AQUILIO E FIORAVANTI, “PIENA SODDISFAZIONE NONOSTANTE ASSENZA PARCO GRAN SASSO”

L’AQUILA – “Esprimiamo soddisfazione per lo svolgimento degli eventi dedicati alle nostre eccellenze, nell’area allestita dalla Regione Abruzzo, alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano” affermano, in una nota congiunta, l’Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila Fabrizia Aquilio e il Delegato per l’Abruzzo alle politiche montane della Lega nonché Coordinatore del Dipartimento Aree Interne della Lega Abruzzo, Giorgio Fioravanti.

“La Regione Abruzzo, con l’Assessore al Turismo Daniele D’Amario, per questa edizione ha ampliato lo spazio a disposizione degli operatori, rendendolo più attrattivo e visibile nel contesto fieristico, arricchendolo di immagini video, con la distribuzione di materiale informativo e promozionale fornito dai partecipanti compreso il Comune dell’Aquila.”

“Esprimiamo disappunto, invece,” proseguono i due redattori “poiché abbiamo assistito, tra i “talk” organizzati, anche uno specifico incontro dedicato ai Parchi in Abruzzo, con la gentile partecipazione delle due Soprintendenti Mencarelli e Collettini, del Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo Giovanni Cannata, del Presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara e con la totale assenza di rappresentanti dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga il quale ha, inspiegabilmente, valutato di disertare l’appuntamento, come già accaduto nella scorsa edizione, senza dare risposta alla richiesta di partecipazione inviata dalla Regione Abruzzo.”

“E’ disarmante constatare che l’Ente, preposto alla valorizzazione dell’Area Parco, scelga deliberatamente di rinunciare ad uno spazio espositivo e di promozione, sovvenzionato con il denaro dei cittadini abruzzesi, per finalità di promozione del territorio, di cui è principale legislatore, nella cosiddetta “regione dei Parchi”.

“Registriamo e condividiamo anche le parole di Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo”, quando afferma che bisogna fare di più per mettere a sistema le bellezze dell’Abruzzo e le esperienze per una vacanza attiva dei cittadini; chissà, invece, come intendano farlo i vertici del Parco se scelgono di rimanere fuori da un contesto di promozione così importante come la BIT di Milano.”

“Ci chiediamo, a questo punto,” concludono Aquilio e Fioravanti “quali siano gli effettivi ruoli e scopi di un Parco Nazionale che, come osservò la Corte dei Conti, su una spesa di quasi 5 milioni di euro l’anno ne impiega quasi 2 per retribuire 58 addetti; se questo lassismo sia dettato dalla, ormai improcrastinabile, scadenza di mandato del relativo Presidente Navarra.

In tal caso, ci chiediamo cosa si stia ancora aspettando a procedere al rinnovo della massima carica di un Ente strategico di così elevato potere decisionale per il nostro territorio.”