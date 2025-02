BIT MILANO: BALLONE, “GRANDE INTERESSE PER INCENTIVI PER SOGGIORNI TURISTICI DI GRUPPO”

MILANO – “Ho registrato apprezzamento da parte degli operatori per lo stand Abruzzo alla BIT di Milano, con numerosi visitatori interessati a scoprire le bellezze e le opportunità offerte dalla regione”.

Lo dichiara Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, presente alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

“Per l’occasione abbiamo dato agli operatori turistici una dote economica per incrementare i contratti e le vendite in Abruzzo grazie ad un pacchetto di incentivi per favorire soggiorni di gruppo nelle strutture ricettive delle province di L’Aquila e Teramo”.

“Siamo soddisfatti come Ente – conclude Ballone – di vedere i nostri operatori con il bando camerale alla mano, in italiano e inglese, fare trattative con i principali buyer internazionali per promuovere il nostro territorio nella principale fiera di settore”.