BIT MILANO: MINISTRO GARAVAGLIA NELLO STAND ABRUZZO. “A OTTOBRE NUOVO PIANO STRATEGICO”

MILANO – “Ad ottobre siamo pronti insieme con le Regioni a riscrivere il Piano strategico del turismo”. Lo ha annunciato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, durante la visita allo stand Abruzzo accolto dall’assessore e coordinatore degli assessori regionali al Turismo, Daniele D’Amario.

“Negli ultimi due anni a causa della pandemia il turismo ha subito stravolgimenti eccezionali – ha detto il ministro – per questo con le Regioni abbiamo concordato di tracciare di nuovo le linee strategiche della promozione del brand Italia, adeguando lo strumento di programmazione alle rinnovate esigenze del mercato turistico”.

Sulla stessa frequenza si è posto il coordinatore degli assessori Daniele D’Amario che ha salutato “con piacere la decisione del Ministro di ridisegnare un nuovo Piano strategico, in linea con quanto chiedono le Regioni”.

Il ministro Garavaglia ha poi parlato della nuova app digitale presentata oggi nel padiglione Italia.it e, dal canto suo, l’assessore D’Amario ha garantito l’impegno dell’Abruzzo “a fornire i contenuti di offerta turistica da inserire all’interno dell’app. Nei prossimi mesi – ha aggiunto D’Amario – si gioca gran parte della promozione del nostro prodotto turistico e dobbiamo farci trovare pronti per muoverci in un mercato in continua evoluzione”.

Sul fronte delle concessioni demaniali, infine, il ministro Garavaglia ha detto che “a Bruxelles c’è un’attenzione a trovare una soluzione a questo problema, perché il tema peggiore in economia è lasciare gli operatori nell’incertezza. Ma sono ottimista, finalmente dovremo arrivar a scrivere la parola fine a questa partita in modo anche positivo”.

LA DIRETTA WEB

“IN VIAGGIO SULLE VIE DELLA TRANSUMANZA”, PRESENTATA GUIDA CAMERA COMMERCIO PESCARA

MILANO – Presentata alla Borsa Internazionale del Turismo la guida, realizzata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, “In viaggio sulle vie della Transumanza”.

Come ha spiegato il presidente Gennaro Strever nella tavola rotonda a cui hanno partecipato anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il vice presidente dell’ente camerale Lido Legnini e il dirigente della Camera di Commercio del Gran Sasso Salvatore Florinbi, la transumanza rappresenta una nuova destinazione turistica attraverso la quale scoprire le peculiarità dell’Abruzzo, dai paesaggi mozzafiato all’ecosistema, dal buon cibo alle tradizioni più antiche.

Il Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strever: “La transumanza, nel 2019, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di patrimonio immateriale dell’Unesco lasciandoci una ricca eredità in termini di offerta culturale, storico e paesaggistica. Il sistema camerale di Chieti e Pescara, anche grazie alla rete Mirabilia, persegue l’obiettivo di valorizzare ulteriormente questo patrimonio, consentendo all’Abruzzo di attrarre nuovi e significativi flussi turistici.”

“Il consiglio regionale d’Abruzzo” – ha spiegato il presidente Lorenzo Sospiri – “è già stato protagonista del partenariato che ha ottenuto il riconoscimento immateriale delle vie della transumanza e adesso siamo la regione capofila per il riconoscimento ‘materiale’ e del progetto europeo denominato ‘Parcovie 2030’. Crediamo molto in questo progetto, come occasione per creare un’importante sinergia tra le regioni centro meridionali, e per arrivare a portare tutto il mondo a camminare lungo i cammini dei pastori per un percorso esperienziale che unisca cultura, sapori e tradizioni. Compito del consiglio regionale sarà quello di animare una serie di iniziative culturali per far vivere i luoghi della transumanza e arrivare a tracciare in maniera sostenibile l’intero percorso. In particolare c’è la volontà da parte della Regione di infrastrutturale tutto il tratturo magno, ovviamente con grande rispetto del paesaggio e dei contenuti naturalistici presenti e dell’inclusione delle attività agropastorali che si svolgono in quei territori”.