BIT2021, DOMANI ALLE 11 ULTIMO WEBINAR SU TURISMO CULTURALE

PESCARA – Ultimo giorno, domani, della Borsa internazionale del turismo e ultimo appuntamento sulla piattaforma della Regione Abruzzo. Domani alle ore 11 spazio al turismo culturale e alle grandi potenzialità che può esprime il territorio regionale. L’evento digitale, dal titolo “Viaggio all’interno del paesaggio regionale tra cultura, natura e spiritualità”, è tra i più attesi perché tocca una parte importante e rilevante della promozione turistica: il turismo culturale e il turismo dei borghi dell’Appennino. A far scoprire il territorio abruzzese saranno gli architetti della Soprintendenza archeologica delle Belle arti e Paesaggio delle province di Chieti e Pescara. Un viaggio virtuale per conoscere più da vicino un territorio sorprendente nella sua ricchezza culturale, tra natura e spiritualità: dalle abbazie della valle del Pescara allo straordinario paesaggio della Maiella e delle tracce degli uomini che nei secoli l’hanno abitata.

Un confronto che di fatto dà il via ad una collaborazione tra Regione Abruzzo e Soprintendenza regionale in tema di turismo e fruizione del territorio. Ma il webinar d i domani è anche l’occasione per conoscere meglio il territorio regionale in quella parte che negli ultimi anni è stata rivalutata e riscoperta perché ricca di storia, monumenti e tradizioni culturali. Tutti elementi che formano un patrimonio inestimabile ma soprattutto non trasferibile, che per essere conosciuto e apprezzato deve essere promosso. Al webinar di domani sono previsti gli interventi di Marialuce Latini, Roberto Orsatti, Emanuela Criber e Aldo Giorgio Pezzi, tutti architetti della Soprintendenza Sabap Chieti-Pescara.

Il webinar è visibile sul canale YourAbruzzo di Youtube, su visit.abruzzo di Facebook e sulla piattaforma della Regione Abruzzo alla Bit2021 all’indirizzo: https://expoplaza-bit.fieramilano.it/it/evento-dettaglio/357-itinerari-dabruzzo-tra-monumenti-borghi-e-paesaggi-iconici