BLACK FRIDAY ALL’AQUILA, PIAZZA DUOMO SI ANIMA PER GRANDI E PICCOLI: JERRY CALA’ OSPITE D’ECCEZIONE

L’AQUILA – Sostenere il commercio e la vitalità del centro storico, invitare gli aquilani a rinnovare la confidenza con il cuore della città e non solo d’estate.

È questo lo spirito con cui, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco con delega alle Attività produttive, Raffaele Daniele, hanno presentato il prossimo Black friday del capoluogo abruzzese.

Il 26 novembre dalle 16,30 in poi, sarà all’insegna del divertimento per grandi e piccini in Piazza Duomo. Si inizierà con l’animazione delle mascotte dei cartoni animati più amati dai bambini e si concluderà con Jerry Calà e la sua band alle 21,30 che porteranno in città il concert-show “Una vita da libidine”.

“Abbiamo colto l’occasione del Black Friday e sulla scia dei Venerdì in centro, il Comune dell’Aquila ha voluto organizzare una serie di iniziative per promuovere e rivitalizzare il centro storico cittadino e le sue attività per dare un segno tangibile agli esercenti che siamo loro vicini”, hanno dichiarato il sindaco e il vice sindaco.

“Sarà un venerdì all’insegna del commercio, del passeggio e del divertimento – hanno proseguito – un Black Friday tutto aquilano con un ospite d’eccezione: Jerry Calà, campione assoluto della comicità italiana e grande artista con importanti qualità, dalla musica, alla recitazione e che ha toccato più generazioni di italiani”.

Jerry Calà e la sua band si esibiranno al coperto, in una struttura di circa mille metri quadrati che ospiterà una platea di 450 persone, montata appositamente in Piazza Duomo per proteggere dal freddo e dalla eventuale pioggia. “Abbiamo da subito lavorato perché la città dell’Aquila e il suo centro storico diventassero fruibili 365 giorni all’anno, non più solo in estate”.

Anche i più piccoli potranno divertirsi e svagarsi con i personaggi dei cartoni animati più amati di sempre, dalle Principesse ai Supereroi, in un pomeriggio carico di magia.

Per accedere alla struttura dove si terrà il concerto di Jerry Calà non ci sarà bisogno di prenotazione ma si entrerà solo con green pass o tampone ad esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.