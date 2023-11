BLACK FRIDAY: COMUNE CHIETI E ASSOCIAZIONI, “DUE GIORNI UTILI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI”

CHIETI – “Due giorni di sconti per rilanciare il commercio cittadino: a Chieti è tutto pronto per il Black Friday che il venerdì 24 e sabato 25 novembre prossimi coinvolgerà tutte le attività cittadine che aderiranno. Sconti, occasioni, ma anche eventi, che saranno possibili nelle pertinenze dei negozi, grazie alla sinergia fra Amministrazione e le associazioni di Confcommercio, Confesercenti, UPA Claai e CNA che sono motore di questa iniziativa”.

È quanto si legge in una nota dell’Amministrazione comunale firmata dall’assessore Manuel Pantalone con i responsabili di Confcommercio, Confesercenti, UPA Claai e CNA: “Invitiamo le attività che non lo hanno ancora fatto ad aderire a questa possibilità. Nei giorni scorsi abbiamo provveduto a informare tutti gli esercenti della due giorni, per questo vogliamo fare appello a chi non ha ancora dato una risposta affinché ci sia una grande adesione a questa possibilità che è utile per il comparto”.

“Come per le altre occasioni invitiamo chi non lo ha fatto a rivolgersi alla propria associazione per avere il logo da mettere in vetrina. Con determina dell’Amministrazione, sarà possibile anche esporre all’esterno del negozio. Ci preme molto avere l’adesione anche del commercio di vicinato, le attività medie e piccole a fare del fine settimana ‘nero’, un momento di incontro e di ‘luce’ per il pubblico e la categoria, entrambi alle prese con la crisi e gli effetti dell’inflazione. Stiamo cercando di estenderlo anche al mercato del venerdì, per dare ulteriori possibilità a tutti i soggetti interessati e per attirare più gente possibile in città, perché attraverso le vendite la nostra economia respira e va avanti”, concludono.