BLACKOUT A SILVI, GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA: DISAGI E DISSERVIZI PER MIGLIAIA DI CITTADINI

SILVI – Blackout a Silvi (Teramo) ieri sera dove, a causa di un guasto alla linea elettrica, migliaia di persone sono rimaste senza corrente per ore.

Si è trattato di “un guasto importante”, ha spiegato il primo cittadino, Andrea Scordella, che ha assicurato: “una squadra dell’Enel è sul posto per tentare di risolvere. È previsto il ripristino entro le 24”.

Una situazione che ha creato non pochi disagi ai cittadini che hanno lamentato disservizi in diverse zone della città e sui social è montata la protesta.

“Tre giorni che il gruppo di continuità scattava a causa degli sbalzi di corrente. Tre giorni. Il comune deve chiedere i danni a Enel a nome di tutte le attività e dei cittadini. Enel deve pagare e la deve finire con questa modalità del cazzo di intervenire solo quando il danno è fatto”, ha scritto un cittadino.

E ancora: “per chi ha le attività come siamo messi? A chi dobbiamo rivolgerci per i danni recati di sabato sera? In una zona turistica tutto questo è inammissibile, spero che metterà un comunicato per come essere risarciti”.