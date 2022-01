BLITZ ANTIDROGA L’AQUILA: BIONDI, “GRATITUDINE A CARABINIERI E MAGISTRATURA”

L’AQUILA – “Rivolgo le mie congratulazioni e sentimenti di gratitudine nei confronti dei Carabinieri e della magistratura dell’Aquila per l’importante operazione che ha portato allo smantellamento di una fitta rete di persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un’indagine estesa anche in altre città, a testimonianza della complessa attività investigativa che ha comportato un significativo dispiegamento di uomini e mezzi”.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, all’indomani del blitz che ha portato a 14 arresti e denunce nel capoluogo,

“La piaga del consumo di droghe non si è fermata neanche di fronte a un’emergenza planetaria come quella della pandemia ma, una volta di più, Forze dell’ordine e organi inquirenti hanno dimostrato quanto salvaguardia della sicurezza e prevenzione dei crimini non conoscano fermo. Il loro impegno e professionalità sono risorse significative per la comunità, le Istituzioni saranno sempre al loro fianco per collaborare con lo scopo di rendere i nostri territori sempre più tutelati e accoglienti, ha aggiunto Biondi.