BLITZ ANTIDROGA NELLA MARSICA CON 3 ARRESTI: IL PREFETTO DELL’AQUILA SI CONGRATULA CON LA FINANZA

L’AQUILA – A seguito della brillante operazione con la quale militari della Guardia di Finanza, dopo un’intensa attività investigativa coordinata con la Procura della Repubblica di Avezzano, hanno tratto in arresto nel fine settimana 3 giovani nell’area marsicana e della Valle roveto in un blitz che ha avuto luogo su varie località del territorio e che ha portato al rinvenimento di ben 30 kg di stupefacenti destinati al mercato locale e delle zone limitrofe, il Prefetto dell’Aquila Giancarlo Di Vincenzo ha espresso la propria soddisfazione per la efficace opera compiuta dagli uomini guidati dal Colonnello Cosimo Lamanuzzi.

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni per l’elevata professionalità e la competenza dimostrate. La quotidiana opera delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine, nel caso specifico di quelli appartenenti alla Guardia di Finanza, dimostra alla collettività quanto sia alta l’attenzione delle istituzioni preposte a garantire la sicurezza della popolazione della provincia”.