BLITZ CONTRO LE ARMI BIANCHE A MONTESILVANO: SEQUESTRATI COLTELLI E NOCCOLIERE A TRE MINORENNI

MONTESILVANO – In tema di sicurezza pubblica e come forma di prevenzione alla violenza, l’amministrazione comunale di Montesilvano (Pescara) di concerto con la Polizia Locale, ha pensato di intensificare i controlli sul territorio per contrastare il fenomeno del possesso illecito di armi bianche, sempre più diffuso tra i giovani.

Su idea del consigliere comunale Pasquale Cordoma, pienamente accolta dall’amministrazione De Martinis, gli agenti della Polizia Locale hanno scandagliato parchi e luoghi pubblici forniti di metal detector, identificando e denunciando tre minorenni trovati in possesso di noccoliere e coltelli. Altri tre sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di stupefacenti.

Questi i dati: cinque blitz in due settimane per un totale di ventiquattro persone controllate. Tra queste, tre minorenni denunciati alla competente Autorità Giudiziaria Minorile, due per il possesso di noccoliere in ferro o tirapugni, uno per il possesso di un coltello ed altri tre minori segnalati alla Prefettura di Pescara perché in possesso di sostanze stupefacenti. I dati emersi dall’operazione non sono solo numeri: rappresentano un problema sociale più ampio che richiede un intervento a 360 gradi.