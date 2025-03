ISPEZIONE DEL NAS IN UN MARKET ETNICO DEL TERAMANO: SEQUESTRATI 15 KG DI CARNE E MAXIMULTA

TERAMO – Continuano le attività dei Carabinieri di Alba Adriatica finalizzate al controllo di esercizi commerciali in particolare mini market etnici presenti in numero rilevante lungo la costa teramana.

L’ultimo servizio in ordine di tempo è stato effettuato nel pomeriggio di ieri e ha generato la sospensione immediata dell’attività per gravi carenze. L’attività di controllo è stata eseguita dalla locale stazione ma con il fondamentale supporto dei reparti specializzati dell’Arma, infatti sono scesi in campo il NAS di Pescara e il NIL di Teramo.

In particolare i Carabinieri specializzati nella tutela della “salute pubblica” hanno rilevato gravi carenze igienico sanitarie e strutturali in capo al locale. I Carabinieri specializzati nella “tutela e sicurezza sul lavoro” hanno rilevato gravi trasgressioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto accertato l’attività è stata sospesa inoltre sono stati posti in sequestro chilogrammi 15 di prodotti di carne potenzialmente pericolosi peri consumatori. A conclusione dell’ispezione sono state elevate complessivamente oltre 23.000 euro di sanzioni.

A Giulianova i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – hanno arrestato, su mandato dell’A.G. dell’Aquila un uomo che già sottoposto agli arresti domiciliari, per reati inerenti gli stupefacenti, aveva varie volte infranto le prescrizioni, non rientrando nell’orario previsto, allontanandosi senza autorizzazione etc.

E’ stata denunciata una persona per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti tossicologici al fine di appurare se avesse fatto uso di stupefacenti e per guida senza patente. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida con sintomi tipici di chi aveva assunto stupefacenti e si è rifiutato di sottoporsi ai previsti controlli, inoltre i militari hanno apppurato che lo stesso non era più in possesso della patente di guida in quanto revocata sin dal 2018 per guida in stato di ebbrezza.

A Teramo i Carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato gli incontri con le persone anziane al fine di metterli in guardia circa il fenomeno delle truffe ai loro danni. Sono stati effettuati degli incontri sia nella città di teramo che nelle frazioni e nlla provincia al fine di prevenire questo odioso reato hanno già da tempo avviato varie iniziative informative al fine di creare una “rete sociale” a protezione degli anziani.

Al riguardo i carabinieri ricordano che “nessuna Forza di Polizia, ente, assicurazione etc. chiede il versamento di denaro per liberare un congiunto, ovvero per pagare una assicurazione o un debito etc. Nei casi dubbi è sempre consigliabile prima di intraprendere qualsiasi iniziativa contattare il 112, ovvero rivolgersi ai propri congiunti, a un conoscente o a un vicino di casa e mai cedere alle richieste”.

“Inoltre qualora dovessero arrivare delle telefonate da parte di sedicenti forze di polizia che invitano a recarsi in caserma, chiamare sempre il 112 e chiedere spiegazioni sulla convocazione. In seguito a telefonate di tale tipologia, dove il proprio telefono risultasse isolato, ovvero l’interlocutore non chiude la chiamata, rivolgersi a un vicino di casa o comunicare all’interlocutore la propria intenzione di rivolgersi alle Forze dell’Ordine”.