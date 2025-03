BLITZ DEL NAS IN UN RISTORANTE DI PENNE: MULTA DI 3MILA EURO PER MANCATO RISPETTO DI NORME IGIENICHE

PESCARA – Nell’ambito delle attività finalizzate al controllo amministrativo e sanitario di alcuni esercizi commerciali dell’area vestina, nella serata di venerdì 28 febbraio 2025 i Carabinieri del Comando Stazione di Penne e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Pescara hanno effettuato un’ispezione presso un noto ristorante di Penne (Pescara).

Il controllo congiunto ha fatto emergere irregolarità sia per quanto attiene alle norme igieniche del ristorante, che nella conservazione dei cibi destinati alla ristorazione. Varie sono state le anomalie riscontrate durante il controllo: alimenti non protetti dal rischio di contaminazione, preparazioni non conformemente etichettate ed in cattivo stato di conservazione e cibi che non rispettavano la normativa sulla tracciabilità.

Inoltre, oltre alla mancanza del necessario monitoraggio in materia di autocontrollo, nelle zone adibite a cucina e magazzino è stata riscontrata la presenza di numerose esfoliazioni delle pareti con contestuale presenza di estese formazioni di muffa e la presenza di ossidazioni e ruggine su alcuni ripiani degli scaffali dell’area deposito.

Per queste violazioni, oltre alla sanzione amministrativa di 3000 euro, è scattata anche la prevista segnalazione all’autorità sanitaria competente, per le successive determinazioni.