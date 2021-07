BLITZ NAS IN RISTORANTI LIDI ABRUZZO: CARENZE IGIENICHE E IRREGOLARITA’

PESCARA – Controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara nel settore della ristorazione balneare e turistica in tutto l’Abruzzo.

Ispezionati, in particolare, gli stabilimenti balneari, dove sono state accertate irregolarità e carenze.

Oltre 120 chilogrammi di alimenti sono stati avviati alla distruzione.

In particolare, in provincia di Chieti, a Vasto e Francavilla, i Nas hanno ispezionato un bar che utilizzava locali non notificati all’autorità competente, il cui utilizzo è stato interdetto, e un ristorante di uno stabilimento balneare dove hanno avviato alla distruzione oltre 20 chili di alimenti vari, non rintracciabili.

In provincia di Teramo i militari del Nas hanno ispezionato un’attività di ristorazione, asservita a uno stabilimento balneare, i cui locali versavano in pessime condizioni igienico sanitarie.

È stata disposta, di concerto con la Asl, l’immediata sospensione di tutte le attività di preparazione e somministrazione di alimenti, sino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie. Inoltre, circa 100 chilogrammi di alimenti vari, prevalentemente prodotti ittici, sono stati avviati alla distruzione per carenza delle informazioni sulla rintracciabilità.