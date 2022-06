BLOCCATI SULLA MAIELLA IN MOUNTAIN BIKE, SOCCORSI NELLA NOTTE 10 ESCURSIONISTI

PACENTRO – Un’avventurosa escursione in mountain bike alla scoperta del territorio, percorrendo un sentiero che li ha portati nel cuore del Parco Nazionale della Majella, in una zona molto impervia e pericolosissima, a causa dei numerosi salti di roccia, impossibili da affrontare in sella alle due ruote.

Sono durate tutta la notte le delicate operazioni di soccorso di un gruppo di 10 persone di Avezzano, di età compresa tra 16 e 60 anni, partito ieri pomeriggio alle 17 dal centro di Pacentro (L’Aquila) in sella alle loro due ruote. Tra loro anche due guide di mountain bike.

Dispersi nel parco, bloccati dai salti di roccia e con l’arrivo della notte, verso le 21.30 hanno allertato i carabinieri, che hanno attivato il protocollo dei soccorsi in montagna, richiedendo l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese.

Alcuni ciclisti sono anche caduti, riportando diverse escoriazioni.

Sono subito partite delle squadre del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto l’area impervia in cui si trovava il gruppo e hanno tratto in salvo e riportato a valle tutti i 10 ciclisti.

L’operazione di soccorso è durata tutta la notte ed è stata piuttosto complicata, a causa delle difficili condizioni del terreno in cui hanno dovuto operare le squadre del Soccorso Alpino, raggiunte in nottata anche da alcuni soccorritori della Guardia di Finanza, che hanno contribuito alle operazioni di recupero.