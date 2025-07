BLUE TONGUE: SINDACO NAVELLI FEDERICO, “FARE PRESTO PER SCONGIURARE TRACOLLO DECINE DI AZIENDE”

NAVELLI – “Non possiamo permetterci di mettere a rischio la sopravvivenza di decine di aziende legate all’allevamento”.

L’appello arriva dal sindaco di Navelli (L’Aquila), Paolo Federico, che aggiunge: “nel territorio del comune di Navelli ci sono oltre 1.000 ovini e altrettanti bovini, oltre il triplo sulla piana di Navelli, che rappresentano una fonte di reddito per decine di aziende agricole. Le stesse che sono condotte da persone preoccupate per la situazione della malattia cosiddetta Blue tongue”.

“Ricordo – aggiunge – che questa è una malattia virale e molto virulenta in grado di piegare interi allevamenti. A quanto si apprende diversi casi sono stati registrati nel Carseolano, in Marsica, sul versante teramano del Gran Sasso e su quello aquilano. Per questo chiedo alle autorità sanitarie di fare tutto il possibile affinché si metta in sicurezza l’intera area ed alla Regione Abruzzo ed al vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’agricoltura Emanuele Imprudente interventi che vadano nella giusta direzione”.

“Così come anche i vertici del settore veterinario dell’Asl devono proporre soluzioni per il contrasto dell’epidemia. Il mio intento non è certo quello di mettermi a polemizzare, ma ricevo continuamente segnalazioni da imprenditori che sono preoccupati del diffondersi dell’epidemia. Persone che in molti casi lamentano scarsa informazione e soprattutto chiedono di essere assistiti in questo periodo. Per quel che mi è concesso come sindaco farò tutto il possibile per il bene della collettività e di un settore importante come quello dell’allevamento”, conclude Federico.