BLUTEC, QUARESIMALE: “CHIUSO ACCORDO PER VENDITA SITO ATESSA”

ATESSA – Via libera del tavolo nazionale del ministero dello Sviluppo economico alla vendita di Blutec, l’azienda che ha un sito produttivo ad Atessa (Chieti) che opera nel campo della componentistica automotive.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, che nel pomeriggio ha preso parte a Roma al tavolo nazionale da due anni attivato sulla vertenza Blutec che in Italia interessa quattro siti industriali per un totale di oltre mille lavoratori.

“Il dato positivo è che il passaggio di proprietà della Blutec non comporterà contrazioni in termini occupazionali – chiarisce subito l’assessore Quaresimale – e mi sembra questo già un ottimo risultato. Inoltre il tavolo di oggi pomeriggio a Roma ha confermato che l’acquirente sarà il Gruppo Magnetto che assorbirà, per quanto riguarda lo stabilimento di Atessa, tutti e 200 i lavoratori interessati”. Secondo quanto emerso dal tavolo del Mise la tempistica prevede la chiusura delle procedure di vendita entro la metà di dicembre.