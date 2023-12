BOCCE: IN 500 ALL’AQUILA PER LA SECONDA EDIZIONE DE “IL CAMPIONE DEI CAMPIONI”

L’AQUILA – È terminata ieri la seconda edizione dell’evento Il campione dei campioni con due giornate interamente dedicate alla disciplina delle bocce: oltre 500 gli appassionati che hanno seguito le gare presso il bocciodromo Santa Giusta di Bazzano.

Alla presenza del presidente della confederazione Europea Moreno Rosati, del presidente regionale FIB Gregorio Gregori, del presidente della Virtus Gianni Sebastiani ed agli ordini dell’arbitro Internazionale Domenico Sposetti, coadiuvato dal Gruppo Arbitri Fib Abruzzo, i migliori atleti ed atlete del panorama boccistico italiano si sono dati battaglia con giocate spettacolari catturando l’attenzione del pubblico presente con grande partecipazione emotiva.

L’iniziativa ha previsto due giornate: giovedì 28 dicembre si è svolto il torneo Lui e Lei, una formula mista con le campionesse ed i campioni presenti che hanno giocato in coppia offrendo momenti di grande qualità tecnica. Per questa specifica competizione è risultata vincitrice la formazione composta da Gianluca Formicone della Vigasio Verona e Sanela Urbano della De Sanctis Roma, opposti in finale a Francesco De Vincenzo della Moscianese e Ginevra Cannuli della Metaurense Pesaro.

Il giorno seguente, venerdì 29 dicembre, nel torneo individuale maschile nell’impianto sold out fin dalle eliminatorie della mattina si è assistito ad incontri di livello assoluto, culminati nella sfida tra Formicone e Benedetti, storici amici/rivali entrambi vincitori di titoli mondiali, che nel passato hanno militato nella Virtus L’Aquila.

Particolarmente spettacolari alcune gare che hanno visto protagonisti Alfonso Nanni della Vigasio Verona e Andrea Cappellacci del Flaminio Roma che hanno avuto la meglio rispettivamente su Formicone e Benedetti. Alfonso Nanni si è aggiudicato la seconda edizione del “CAMPIONE DEI CAMPIONI”, iscrivendo il suo nome nell’albo d’oro, dopo quello di Josè Botto, l’atleta statunitense che si aggiudicò la prima edizione.

L’evento ha avuto una diretta streaming sul canale BartoHD Live ed ha registrato migliaia di collegamenti, a testimonianza della crescita significativa di questa disciplina negli ultimi anni. Particolarmente toccante il momento dedicato alla memoria di Francesco Casturà, il pioniere delle trasmissioni streaming dello sport delle bocce, figura di riferimento ed organizzatore delle attività della Virtus L’Aquila.

Un bilancio, dunque, sicuramente molto positivo a giudicare dalla partecipazione del pubblico con un’organizzazione importante che ha previsto la presenza di atleti di livello internazionale a L’Aquila. Fondamentale a questo proposito il sostegno dell’Assessorato allo Sport del Comune dell’Aquila attraverso il Comitato “L’AQUILA RINASCE CON LO SPORT 2023” e dell’Assessorato allo Sport della Regione Abruzzo che ha permesso un impulso significativo alla manifestazione ed al coinvolgimento trasversale di tanti appassionati verso il mondo delle bocce. Da segnalare inoltre, un grande momento formativo rappresentato dal convegno che si è tenuto lo scorso giovedì 14 dicembre presso il Dipartimento di Scienze Motorie con alcuni interessanti argomenti incentrati proprio sulla disciplina delle bocce e che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale e accademico.