BOCCE: L’ABRUZZESE ALESSANDRO RUSSO VICE CAMPIONE ITALIANO DOPO LE GARE IN MOLISE

PESCARA – Si è laureato Vice Campione Italiano il giovane atleta abruzzese Alessandro Russo che ai Campionati Italiani Juniores si è classificato al secondo posto. Scenario della kermesse, organizzata dalla FIB Molise, è stata il Bocciodromo Comunale a Campobasso (sede centrale), ma anche altre località come: la Bocciofila Monforte in Villa de Capoa nel capoluogo molisano, le corsie di gioco delle società La Torre Vinchiaturo, Morgione Ripalimosani, Comunale Oratino e Riccese Riccia.

Alessandro Russo, in forza alla Società Porto di Pescara, ha disputato la finale nell’Individuale Under 15 Maschili gareggiando contro Tommaso Sabatini (La Fontana BO) che ha vinto il titolo. Un secondo posto che per il giovane atleta (che è anche un valente calciatore) e per il movimento bocciofilo abruzzese rappresenta un ottimo risultato in una vetrina prestigiosa e dal carattere nazionale.

A tifare Russo in Molise, oltre al papà Giampietro anche il tecnico accompagnatore dell’atleta (e pluricampione del Mondo) Dante D’Alessandro e il Presidente Regionale FIB Abruzzo Domenico Sposetti che ha dichiarato: “Al nostro atleta le migliori congratulazioni per un secondo posto conquistato con grinta, capacità e personalità. Spero rappresenterà solo il primo di altri traguardi importanti”.