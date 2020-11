BOCCIA AD ARCURI, “UN COVID HOTEL IN OGNI PROVINCIA”

ROMA – Nel corso della videoconferenza con gli Enti locali il governo con il ministro Francesco Boccia ha dato incarico al commissario Domenico Arcuri di “attivarsi immediatamente, d’accordo con le Regioni e i Comuni, per mettere a disposizione il più alto numero possibile di Covid Hotel che serviranno a ridurre la pressione sui reparti ospedalieri e a curare i contagiati senza sintomi gravi che hanno difficoltà a restare in isolamento domiciliare”. L’obiettivo, secondo quanto si apprende, è di avere un Covid hotel in ogni provincia italiana.

