BOCCIATO TAGLIO DEL CANONE RAI: FORZA ITALIA VOTA CON L’OPPOSIZIONE

ROMA – L’emendamento sul taglio del canone Rai è stato bocciato con 12 contrari e 10 a favore, con FI che ha votato contro insieme all’opposizione.

La riunione della commissione Bilancio al Senato proseguirà l’esame del dl fisco, compresi gli emendamenti all’articolo 1, che contengono proprio quello sul taglio del canone Rai.

“Il taglio del canone Rai noi non lo votiamo”, ha spiegato in un’intervista al Messaggero il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando lo scontro con la Lega sul taglio del canone. Anche se ha precisato, “non c’è nessuna crisi, nessun caso dentro al governo”.

“Venti euro. Sapete quanti sono? Sono poco più di un caffè al mese. Per un caffè al mese dobbiamo dare alla Rai quattrocento milioni euro dei contribuenti. Sono tanti quattrocento milioni di euro. Con tutti quei soldi è meglio aumentare le pensioni. Sbloccare le liste di attesa della Sanità. Tagliare l’Irpef”. Il taglio dell’Irpef “non è una battaglia nostra, ma di tutto il governo. Anche Leo ha detto che si farà. Vediamo se ci sono i soldi”, prosegue. Del resto “il taglio del canone Rai non è nel programma del centrodestra”, ha annotato il vicepremier.

Il vicepremier, ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rtl 102.5, ha sottolineato: “Stiamo lavorando per abbassare le tasse, il canone Rai è una di queste, ma non è la nostra attività centrale. Abbassare il costo del canone è da sempre un obiettivo non della Lega ma del centrodestra. Forza Italia non lo vuole? Mi dispiace per gli italiani. Ma se sarà così, lavoreremo su altri fronti”.

Con FI “non c’è nessuno scontro”, ha aggiunto, commentando i titoli dei giornali. “Se uno vive di Corriere e Repubblica, vive in una dimensione parallela”