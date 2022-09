BOLLETTA DA 11,5 MILIONI DI EURO ALL’OSPEDALE “CARDARELLI” DI NAPOLI, RISCHIO DISSESTO FINANZIARIO

NAPOLI – Allarme all’ospedale “Cardarelli” di Napoli per il clamoroso aumento della bolletta, passata da circa 5,6 milioni a 11,5 milioni di euro, un aumento che rischia di far collassare economicamente la struttura napoletana.

“Si tratta di un aumento difficile da sostenere – spiega il direttore generale, Antonio D’Amore -. Come faremo a chiudere il bilancio in pareggio? Di certo non possiamo tagliare i servizi oppure spegnere le fonti energetiche, che sono indispensabili per il funzionamento dei macchinari e dei reparti”.