BOLLETTE, DRAGHI: “IN CAMPO QUASI 8 MILIARDI, 6 SU ENERGIA, SENZA SCOSTAMENTI BILANCIO”

ROMA – Il governo con i provvedimenti approvati oggi in cdm mette in campo “8 miliardi, di cui 6 per l’energia e lo facciamo senza ricorrere a scostamenti di bilancio” grazie all’utilizzo dei “margini di crescita e finanza pubblica ottenuti lo scorso anno e descritti anche dal governatore di Bankitalia nel suo intervento più recente”.

Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa: “I provvedimenti approvati oggi sono ponderosi, ricchi, molto ricchi di contenuti e complessi e in fase introduttiva voglio rivolgere un ringraziamento ai ministri qui presenti”.

“Estendiamo al secondo trimestre le misure e ampliamo le misure per la riduzione delle bollette per imprese e famiglie messe in campo per il primo trimestre”, ha aggiunto sottolineando: “Il governo vuole intervenire fin da ora per evitare che il rincaro dell’energia si traduca in un minor potere di acquisto delle famiglie e in una minore competitività delle imprese”.