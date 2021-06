BOLLETTE: “GOVERNO BLOCCHI GLI AUMENTI”. ACERBO: “NON ERA IL TEMPO DI DARE?”

PESCARA – “Il governo e il parlamento hanno il dovere di bloccare l’annunciato aumento delle bollette di gas e elettricità”.

Lo scrive, in una nota, Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, che ricorda: “Non aveva detto Draghi che è il momento di dare e non di prendere? Vale solo per i milionari?”.

“L’ennesimo inaccettabile aumento – questa volta del 12 e del 21% – dimostra che la privatizzazione e la liberalizzazione sono state solo una fregatura, l’ennesima riforma neoliberista bipartisan fallimentare. Ci avevano promesso bollette meno care invece abbiamo avuto soltanto la rottura di scatole e lo stalkeraggio delle continue telefonate per le offerte dei gestori”, chiosa Acerbo.