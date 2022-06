BOLLETTE: NUOVA STANGATA IN ARRIVO DAL 1° LUGLIO. NOMISMA, “AUMENTI 17% PER LUCE E 27% PER GAS”

ROMA – Le bollette della luce, secondo le stime di Nomisma Energia, dovrebbero aumentare dal primo luglio del 17 per cento, e quelle del gas di ben il 27 per cento, a causa “dell’esplosione dei prezzi sui mercati internazionali” dopo il taglio della fornitura di gas russo alla Germania e all’Italia.

Intanto – si legge su TgCom24 – accelerano gli stoccaggi di gas: secondo le stime indicate da Snam per domenica 26 giugno, dei 218,88 milioni di metri cubi di metano in arrivo ben, 98,02 milioni sono destinati agli stoccaggi, pari a quasi il 45 per cento del totale.

I calcoli spetteranno comunque ufficialmente all’Autorità per l’energia, che renderà note le nuove tariffe riservate al mercato tutelato la prossima settimana, entro il 30 giugno.