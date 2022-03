BOLLETTE, PEZZOPANE: “MI BATTO CONTRO AUMENTI, EFFETTO GUERRA E SPECULAZIONI”

L’AQUILA – “Famiglie ed aziende sono in grandissima sofferenza. Gli aumenti dei prodotti sono assurdi e clamorosi, dovuti agli effetti della guerra di Putin e delle vergognose speculazioni. Dobbiamo contrastare il caro bollette ed energia, stiamo mettendo a punto tre proposte dedicate alle famiglie, le imprese e gli autotrasportatori. Mi batterò perché si metta uno stop a questa escalation pericolosissima”.

Così, in una nota, la deputata Pd Stefania Pezzopane, candidata a sindaco alle prossime elezioni amministrative in programma all’Aquila in primavera.

“Ecco le proposte su cui sto lavorando in sintesi, sia nel Decreto Ucraina che nel Decreto Bollette”:

1) Assegno Energia per le famiglie

Introduzione in via transitoria di un Assegno Energia con le stesse regole e meccanismi di funzionamento dei bonus sociali elettrico e gas in favore delle famiglie con ISEE compresa tra 8.265 e 20.000 euro (9 milioni di nuclei familiari).

2) Tetto massimo per il prezzo dei carburanti

Reintroduzione del regime di sorveglianza dei prezzi dei carburanti.

Sterilizzazione dell’IVA sui prezzi dei carburanti, mediante la riduzione delle accise.

Tetto massimo per i prezzi dei carburanti in via transitoria fino a fine aprile.

3) Più aiuti per le imprese e gli autotrasportatori

Proroga a fine 2022 dei crediti di imposta per le imprese energivore e gasivore, con estensione della platea dei beneficiari.

Cessione alle imprese di 25 TWh di elettricità a prezzi calmierati (“Electricity release”).

Ulteriori aiuti per gli autotrasportatori: (clausola di adeguamento dei corrispettivi al costo del carburante; credito d’imposta per il costo del gasolio al netto IVA e accisa).

“Su questi temi sto preparando con i parlamentari del centrosinistra importanti emendamenti. Vanno difese famiglie ed imprese”, conclude Pezzopane.