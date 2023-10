BOLLETTE: STELLA-TORTO (M5S), “BAGNAI FA PASSERELLA, PRESIDENTE MARSILIO INTERVENGA IMMEDIATAMENTE”

L’AQUILA – “La Lega incontra chi protesta per le bollette e vuole portare il caso a Roma, quando basterebbe chiedere alla Giunta regionale di intervenire, dato che ha tutto il potere per farlo. Marsilio dovrebbe chiarire agli abruzzesi se ritiene giusto che un cittadino paghi senza usufruire di un servizio e se ha intenzione di verificare la legittimità di queste bollette sollevando più famiglie da oneri che potrebbero non essere tenuti a versare. Ho presentato un’interpellanza per questo e ancora siamo in attesa”.

Lo dichiara la consigliera regionale del M5S, Barbara Stella.

“Davvero fa sorridere come la campagna elettorale faccia emergere quanto si è poco attenti ai problemi dei cittadini – aggiunge la parlamentare del M5S, Daniela Torto – Si pensa di poter raccattare voti offrendo un incontro ad un ministero? Perché l’iniziativa del collega Alberto Bagnai persegue solo questo obiettivo dato che la soluzione al problema arriverà soltanto quando Marsilio si sveglia! La nostra consigliera regionale Stella ha seguito la situazione sin dall’inizio e non ottiene ancora risposte da riferire ai cittadini, questo è il nodo. Le passerelle Bagnai potrebbe farle dal suo alleato di Fratelli d’Italia in regione se davvero volesse aiutarci a risolvere il problema”.

“Prendere in giro i cittadini – conclude Torto – è lo sport preferito di tutto il centro destra, ma ormai gli abruzzesi lo hanno capito”.