“BOLLETTE TROPPO ALTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA”: IL 26 GIUGNO ASSEMBLEA A CAPESTRANO

CAPESTRANO – Il 26 giugno alle 19 si terrà a Capestrano (L’Aquila), nella sede comunale, l’Assemblea consortile Valle del Tirino. “L’incontro con i consorziati”, si legge in una nota, “è volto a trovare una strategia per indurre il consorzio di Bonifica Aterno Sagittario ad applicare un Piano di Classifica che è lo strumento previsto dalla legge per garantire la corretta ed equa ripartizione della contribuenza, attraverso la ricerca e la stima di idonei parametri tecnici ed economici atti a quantificare il grado di beneficio di ciascun immobile”.

“Quest’anno c’è anche l’aumento del 20% e il servizio è scadente”, si legge ancora nella nota degli organizzatori dell’incontro, “saranno presenti legali specializzati per contestare le cartelle che tutti gli anni bussano alle nostre porte. Ognuno è pregato di portare la documentazione (cartelle emesse dal consorzio) al fine di verificare possibili ricorsi e problematiche riguardante il servizio (possibilmente documentato) per le aziende agricole, in particolare per quelle zootecniche è diventato insostenibile”.