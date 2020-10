“BOLLETTE TROPPO CARE PER FAMIGLIE E IMPRESE”, EVENTO IN DIRETTA CON DEPUTATO ZENNARO

TERAMO – “Aumenti record delle tariffe di luce e gas che nei prossimi mesi peseranno come un macigno sulla spesa energetica dei consumatori, attività commerciali e aziende, in una situazione già fortemente condizionata dall’emergenza Covid. Con la stagione autunnale le bollette andranno a produrre effetti negativi diretti sui bilanci delle famiglie, un danno soprattutto per i nuclei più numerosi. Ora, più che mai, è il momento di intervenire seriamente sulla tassazione che vige sui costi energetici”.

Secondo appuntamento online organizzato dal deputato Antonio Zennaro sulla sua pagina Facebook, lunedì 26 ottobre alle 18.30, per affrontare il problema dell’aumento delle bollette energetiche in vigore dal mese di ottobre.

Ne parleranno, ospiti del webinar, Giuseppe Palmisano, presidente “Partita Iva insieme per cambiare”, associazione nazionale che consta di oltre 300.000 aderenti, con una presenza significativa anche in Abruzzo e Silvio Piccioni, esperto di consumo energetico della Provincia di Teramo, con la moderazione di Antonio Zennaro, Commissione Bilancio.

Il webinar potrà essere seguito collegandosi alla pagina Facebook: https://www.facebook.com/antoniozennaronews.

