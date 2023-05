BOLLI AUTO CRATERE 2009: INTERVISTA AD AMERICO DI BENEDETTO, LA DIRETTA

L’AQUILA – Intervista streaming al consigliere regionale di Legnini presidente, Americo Di Benedetto sulla vicenda delle tasse automobilistiche arretrate nel cratere sisma 2009.



La Giunta regionale abruzzese ha approvato ieri un emendamento al Disegno di legge regionale concernente la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel cd. Cratere”, con riguardo l’annualità 2009 e 2010.

Il provvedimento prevede un regime agevolato per i cittadini del cratere del sisma che si sono visti notificare cartelle esattoriali per il bollo che era stato sospeso per il terremoto.

Le cartelle sono arrivate dalla Regione Abruzzo, tramite l’Agenzia delle Entrate, a 44mila famiglie circa del cratere sismico, tra il 23 marzo e il 30 marzo, con 60 giorni per pagare. Dunque le prime cartelle arrivate sono già oltre il termine ultimo del pagamento. L’importo complessivo è di 15 milioni di euro. E c’è anche un altro aspetto: se da una parte è previsto il pagamento del solo il 40% del costo del bollo del 2009, dall’altra parte l’importo è nel frattempo lievitato, anche fino a triplicarsi, con gli interessi di mora e spese legali. Ovvero: il bollo del 2009 poniamo da 100 euro, e sì stato ridotto a 40 euro, ma ora si dovrà pagare, con gli aggravi, 120 euro, più del bollo del 2009.

Sul caso sono divampate polemiche tra centrodestra e opposizioni di centrosinistra, con duri attacchi all’assessore al Bilancio Mario Quaglieri.

“Proprio in considerazione della peculiarità della condizione socio-economica delineatasi a seguito degli eventi sismici del 2009 nelle aree del cd. cratere, – si legge nella nota della Giunta – si è ravvisata l’opportunità di prevedere un regime agevolativo regionale anche per le emissioni di cartelle di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, cui i carichi in questione erano stati trasmessi, per obbligo di legge, a dicembre 2022”.

Il provvedimento ora verrà trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione del Disegno di legge.