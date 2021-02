BOLLI AUTO, LIRIS: “PAGAMENTI 2017 RINVIATI AD AGOSTO”

L’AQUILA – I cittadini che abbiano ricevuto l’avviso di pagamento per l’anno di imposta 2017 relativamente alla tassa automobilistica regionale potranno pagare il medesimo importo richiesto, senza l’aggiunta di ulteriori sanzioni e interessi, sino al 31 agosto 2021.

La giunta regionale su proposta dell’assessore al bilancio , Guido Quintino Liris, ha disposto infatti l’allungamento dei termini di pagamento, viste le continue richieste di rateizzazione da parte degli utenti pervenute agli uffici regionali e in Assessorato.

“A seguito di una verifica della fattibilità tecnica amministrativa di un allungamento dei termini – ha commentato l’assessore Liris – abbiamo individuato questa soluzione tenuto conto delle negative ripercussioni economiche della pandemia, degli effetti sui lavoratori e sugli imprenditori non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale. E’ bene chiarire che il pagamento entro il 31 agosto deve avvenire per l’importo complessivo quale risulta dalle notifiche di pagamento ricevute ma senza l’applicazione di ulteriori sanzioni o interessi”. Il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sarà, invece, dovuto, nelle consuete tempistiche di legge legate al mese di immatricolazione (del veicolo nuovo) o a quello di scadenza del precedente bollo (per i veicoli in circolazione).

