BOLLI AUTO, RINVIATI PAGAMENTI PER CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA’: LIRIS, “RESPIRO PER I CITTADINI”

L’AQUILA – “Abbiamo disposto l’allungamento del termine di pagamento degli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti per l’anno di imposta 2017. I cittadini che abbiano ricevuto l’avviso potranno, quindi, pagare il medesimo importo richiesto, senza l’aggiunta di ulteriori sanzioni e interessi, sino al 31 agosto 2021”.

Ne ha dato notizia l’assessore al Bilancio, Guido Quintino Liris, sottolineando come sia stata individuata, in questi giorni, una soluzione che consentisse maggiore respiro ai cittadini contribuenti in difficoltà.

Il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sarà, invece, dovuto, nelle consuete tempistiche di legge legate al mese di immatricolazione (del veicolo nuovo) o a quello di scadenza del precedente bollo (per i veicoli in circolazione).

“Solo una legge statale – ha spiegato l’assessore – avrebbe consentito il rinvio di uno o due anni ma ciò non è stato possibile nonostante sia stato presentato un emendamento. A seguito di questo, ho assunto un’iniziativa straordinaria dell’allungamento del termine di pagamento. Del resto, non rientra, nelle competenze regionali, per l’Abruzzo, come qualsiasi altra regione, l’allungamento di termini di decadenza e di prescrizione in materia di sistema tributario”.

“Ringrazio – ha proseguito Liris – il vice-presidente vicario del consiglio regionale Roberto Santangelo e il presidente della commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco per la condivisione e la sensibilità mostrata nei confronti dei contribuenti abruzzesi che hanno risentito delle misure di contenimento del Covid 19 adottate a livello nazionale”.

“Ringrazio l’assessore al bilancio Liris per essersi non solo sensibilizzato al tema, ma anche per essersi prodigato nel cercare una soluzione. I tempi rimangono duri per le finanze degli abruzzesi -soprattutto, ma non solo, causa covid- ed è quindi da noi, come classe politica, che ci si aspetta una maggior coesione e visione d’insieme. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’ottimo lavoro di squadra di questa maggioranza”, ha invece commentato Santangelo

