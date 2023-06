BOLLO AUTO 2009: DOMANDE ENTRO IL 31 LUGLIO, INFORMAZIONI SU ROTTAMAZIONE

L’AQUILA – La Legge Regionale 5 giugno 2023 n. 23 ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel “cratere”, con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010.

Il Servizio Entrate della Regione Abruzzo rende noto che i contribuenti interessati potranno presentare, non oltre il 31 luglio 2023, apposita dichiarazione di adesione con le modalità esclusivamente telematiche messe a disposizione dello stesso Agente della riscossione nei termini previsti dalla legge. Pertanto, accedendo all’area riservata del sito internet

www.agenziaentrateriscossione.gov.it

(con Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica e per gli intermediari abilitati anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate) i contribuenti, anche nel caso in cui non avessero ancora ricevuto la notifica della relativa cartella di pagamento, trovano nella sezione “Definizione agevolata”, alla voce “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata Abruzzo – Legge regionale n. 23/2023”, un servizio dedicato dove consultare tutti i carichi “definibili” e attraverso il quale, con la sola selezione delle cartelle, è possibile presentare la domanda di Definizione Agevolata. Utilizzando tale servizio è possibile, quindi, fare richiesta di adesione in modo semplice e veloce, senza compilare alcun modello e senza allegare alcuna documentazione. In alternativa, i cittadini che non hanno la possibilità di utilizzare il servizio disponibile nella suddetta area riservata possono:

– trasmettere, ove necessario, per conoscere i carichi definibili, apposita richiesta attraverso il servizio “Invia una e-mail al servizio contribuenti” disponibile nell’area pubblica del portale di Agenzia delle entrate- Riscossione, selezionando la voce “Informazioni su cartelle Bollo Auto 2009/2010 Abruzzo” e allegando la documentazione prevista per il riconoscimento;

– presentare la domanda di adesione compilando l’apposito modello relativo alla Dichiarazione di adesione e trasmettendolo, unitamente alla documentazione di riconoscimento, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:

[email protected]