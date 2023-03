BOLLO AUTO A 14 ANNI DAL SISMA: ANGELOSANTE, “REGIONE TROVI UN CAVILLO PER ANNULLARE LE CARTELLE”

L’AQUILA – “Mi rammarico per quanto sta accadendo ai cittadini del cratere a ben 14 anni dal sisma del 6 aprile 2009 “.

Lo scrive Simone Angelosante, capogruppo di Valore è Abruzzo federato con il gruppo consiliare di Forza Italia in Consiglio regionale, che aggiunge:

” Dopo il danno, arriva la beffa: centinaia di cittadini aquilani e non si sono visti recapitare, dall’Agenzia delle Entrate, una cartella con la quale si chiede il pagamento del bollo auto risalente al 2009/10/11 ” prosegue Angelosante ” Già nel 2019, quindi 4 anni fa, depositai un’interpellanza rivolta all’assessore con delega alle Finanze, ai tempi Guido Liris, chiedendo se la Regione avesse dato mandato alla Soget di recuperare le somme di annualità prescritte o se si trattava di un’iniziativa autonoma dell’ente di riscossione. Mi fu risposto che era tutto risolto ” conclude. ” Adesso, alla luce di quanto sta avvenendo, auspico che Mario Quaglieri, assessore regionale con delega al Bilancio, di intesa con i funzionari regionali possano trovare un cavillo cosi da annullare le cartelle esattoriali o, almeno, sanzioni e interessi “.

Va precisato che sono migliaia le cartelle in arrivo agli aquilani terremotati.