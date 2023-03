BOLLO AUTO A 14 ANNI DAL SISMA DELL’AQUILA: VITTORINI CONVOCA COMMISSIONE CON DIRIGENTI REGIONE

L’AQUILA – Il presidente della commissione Programmazione e Bilancio del comune dell’Aquila, Livio Vittorini, ha convocato per domani alle ore 15 una riunione straordinaria “per discutere e approfondire la vicenda delle cartelle relative ai pagamenti del bollo auto, riferite anche agli anni del post sisma 2009, recapitate in questi giorni a moltissimi aquilani”.

Lo rende noto lo stesso consigliere comunale di Fdi. Alla seduta è prevista la partecipazione di dirigenti della Regione Abruzzo, in rappresentanza diretta dell’ente competente sulla tematica. “Ho ritenuto opportuno – spiega il presidente della prima commissione – richiedere la presenza dei dirigenti regionali dei settori competenti. L’obiettivo – prosegue Vittorini – è quello di comprendere a pieno lo stato delle cose per fissare criticità e problematicità rispetto a un tema che interessa migliaia di concittadini, provando a mettere in campo possibili percorsi condivisi e soluzioni percorribili, il tutto d’intesa con la Regione e nell’esclusivo interesse della nostra comunità”.