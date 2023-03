BOLLO AUTO L’AQUILA, MELONI: “GOVERNO SEGUIRA’ SVILUPPI”

L’AQUILA – L’attenzione del governo verso “territori alle prese con importanti processi di rinascita” come L’Aquila e gli altri centri colpiti dal terremoto del 2009 “proseguirà, a partire dalla questione delle cartelle esattoriali relative ai bolli auto, riferite agli anni 2009 e 2010, che i cittadini stanno ricevendo in questi giorni”.

Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota nella quale esprime soddisfazione per l’ok del Cipess allo stanziamento di altri 50 milioni per quei territori.