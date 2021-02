BOLLO AUTO NUOVA GENERAZIONE, D’INCECCO: “ESONERO PAGAMENTO PER 3 ANNI”

PESCARA – “La Regione Abruzzo con l’approvazione della finanziaria, all’articolo 35, stabilisce che i proprietari ed i locatari di autoveicoli ad alimentazione ibrida (elettrico-benzina o elettrico – diesel ovvero idrogeno – benzina o idrogeno-diesel), immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della tassa automobilistica”.

Lo annuncia Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega Salvini Premier, che scrive: “Nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico, mi corre l’obbligo di evidenziare questa agevolazione per le concessionarie di auto e per coloro che sono intenzionati ad acquistarne una di nuova generazione”.

