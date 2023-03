BOLLO AUTO, PEZZOPANE: “UNITA’ D’INTENTI IN CONSIGLIO COMUNALE, ORA GOVERNO RISOLVA”

L’AQUILA – “Dovrà essere il governo a risolvere il problema bollo auto, creatosi con l’invio per volontà della Regione di 45mila cartelle ai terremotati del sisma 2009. Non ci è proprio piaciuto come la Giunta Marsilio ha trattato onesti cittadini terremotati non certo evasori fiscali”.

Così, in una nota, Stefania Pezzopane consigliera Pd al Comune dell’Aquila e prima firmataria dell’odg delle minoranze fuso con quello della maggioranza in un unico testo condiviso.

“Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità un ordine del giorno che ha sintetizzato l’ordine del giorno a mia prima firma e sottoscritto da tutti i gruppi di minoranza con quello arrivato questa mattina a firma maggioranza – spiega Pezzopane – Dopo una ampia discussione, e dopo aver illustrato il nostro odg, abbiamo tutte e tutti condiviso l’obiettivo di una soluzione concreta per evitare ai contribuenti tutti gli oneri aggiuntivi e le relative penali”.

“Avevamo presentato già lunedì, all’indomani delle notifiche delle cartelle esattoriali della Regione, un odg di tutti i gruppi di minoranza a mia prima firma per sollecitare sindaco, Regione e Governo a trovare una soluzione immediata. Oggi anche la maggioranza ha presentato un testo per chiedere un intervento normativo del governo. Siamo convinti che la Giunta Marsilio abbia fatto errori gravi, ma a noi interessa la soluzione. Quindi abbiamo lavorato ad un dispositivo unico che chiede al governo Meloni la soluzione”.

“La soluzione dovrà contemplare il caso di chi ha avuto la distruzione del mezzo. Ora aspettiamo la soluzione concreta in legge. Noi abbiamo fatto la nostra parte e siamo soddisfatti. Non si poteva essere indifferenti a questa assurdità”, conclude Pezzopane.