BOLOGNANO: EDISON VUOLE RISANARE L’EX MONTECATINI E ACQUISTA ALCUNI FABBRICATI

BOLOGNANO – Nel 2018 Edison aveva presentato un primo Progetto Operativo di Bonifica per l’intero sito, di oltre 13mila mq, ma dovette rimodularlo escludendo l’area dei fabbricati nella frazione di Piano d’Orta. Il progetto è stato quindi ripresentato e approvato nel 2020 per la sola area non interferente con gli edifici, di circa 3.800 mq. Le operazioni di scavo e rimozione dei residui di demolizione e dei residui di produzione industriale previste dal progetto approvato sono iniziate nel 2022 e sono state completate a gennaio 2024, per un ammontare di 19.500 tonnellate di materiali smaltiti. L’acquisto dell’area con i relativi edifici, che verranno demoliti non appena sarà tecnicamente possibile, rappresenta il primo passo per traguardare il futuro risanamento dell’intera area ex Montecatini, secondo quanto previsto dal primo Progetto operativo di bonifica.

“Questa è una tappa fondamentale nel percorso di risanamento e rigenerazione del territorio – commenta il Sindaco di Bolognano (Pescara) Agapito Grossi – che renderà possibile completare la bonifica dell’intera area, restituendo nuova vita e valore a un sito da troppo tempo degradato. La comunità ne trarrà vantaggio non solo in termini di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, ma anche di nuove prospettive di sviluppo sostenibile e riqualificazione urbana”. Edison lavora al risanamento del Sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino dal 2017. Per rispondere al meglio alla necessità di affrontare le tematiche ambientali ha costituito nel 2024 Edison Regea, società interamente dedicata al risanamento ambientale.